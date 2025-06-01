Erdbeercrumble mit MandelsauceJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 235: Erdbeercrumble mit Mandelsauce
5 Min.
Erdbeercrumble mit Mandelsauce. Muss ich dazu noch etwas sagen? Das Rezept spricht für sich selbst, ist im Handumdrehen im Thermomix gemacht und jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Für alle, die keinen Thermomix haben: Das geht natürlich auch, nur nicht so schnell und unkompliziert.
