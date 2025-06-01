Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Steinbuttfilet in Zitronen-Kapern-Butter

just cookingStaffel 1Folge 236
Steinbuttfilet in Zitronen-Kapern-Butter

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 236: Steinbuttfilet in Zitronen-Kapern-Butter

7 Min.

Vor vier Jahren wanderte ich mit meinem Mann an der unfassbar schönen Küste des Cornwalls entlang. Besser geht es nicht, dachte ich mir, bis wir in das kleine "Victoria Inn" einkehrten und dort Steinbutt in Zitronen-Kapern-Butter aßen. Wenn ein Gericht ein Superlativ verdient, dann das. Hier mein Versuch eines Nachbaus, ja, die Klippen fehlen, aber der Rest ist schwer in Ordnung.

