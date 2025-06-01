Steinbuttfilet in Zitronen-Kapern-ButterJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 236: Steinbuttfilet in Zitronen-Kapern-Butter
7 Min.
Vor vier Jahren wanderte ich mit meinem Mann an der unfassbar schönen Küste des Cornwalls entlang. Besser geht es nicht, dachte ich mir, bis wir in das kleine "Victoria Inn" einkehrten und dort Steinbutt in Zitronen-Kapern-Butter aßen. Wenn ein Gericht ein Superlativ verdient, dann das. Hier mein Versuch eines Nachbaus, ja, die Klippen fehlen, aber der Rest ist schwer in Ordnung.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm