Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 238: Avocado-Frühlingsrollen
5 Min.
Der Social-Media-Superstar Avocado ist längst dem Dasein als simpler Brotaufstrich entwachsen ¿ wir haben experimentiert und sie in knusprige Frühlingsrollen und den Philips Airfryer gepackt. Dazu gibt es Chilidip und ein knackkaltes Glas Weißwein.
