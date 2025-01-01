Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 25: Szegediner mit Kärntner Lax'n
7 Min.
Ich bin immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Fisch-Rezepten, die kaum Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen, mich aber trotzdem geschmacklich überraschen. Dieses Gericht von Marcel Vanic aus dem Casino Velden-Restaurant ¿Die Yacht¿ hat es geschafft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm