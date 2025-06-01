Wolfsbarsch in der SalzkrusteJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 254: Wolfsbarsch in der Salzkruste
12 Min.Ab 6
Benjamin Parth, Küchenchef des Stüva im Hotel Yscla Ischgl - Gourmethotel sowie Gault&Millau - "Koch des Jahres" 2019 kam extra aus Ischgl angereist, um uns seine Version von einem Fisch in der Salzkruste zu zeigen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
