Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 28: Süßkartoffel-Kokos-Suppe
7 Min.
Plötzlich war sie da, die Süßkartoffel. Und fordert mich ständig heraus. Aber ich habe noch keine Challenge gewonnen, denn das Püree war mir zu süß und die Spalten aus dem Ofen zu papierartig. Was tun mit der knallorangen Knolle? Dieses Rennen habe ich gewonnen: Süßkartoffel-Kokos-Suppe mit scharfem Spinat als Einlage. Perfekt gegen trostloses Wetter.
