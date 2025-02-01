Paprika Shrimp Gumbo mit ChorizoJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 293: Paprika Shrimp Gumbo mit Chorizo
Was liebe ich diesen Eintopf - knusprige Chorizo, saftige Garnelen, fruchtige Tomaten und Paprika. Vereint auf wundersam einfache Art und Weise. Gumbo, my love.
