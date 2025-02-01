Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 296: Chiakuchen mit Orange
5 Min.Ab 6
Wenn es Karfiolschnitzel statt Fleisch, Datteln statt Zucker und Tofu statt Obers gibt, ist für meinen Sohn Louis Schluss mit lustig. Unter Androhung, sein Taschengeld ausschließlich in Fast Food zu investieren, fanden wir einen Kompromiss in diesem Chia-Orangenkuchen.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm