Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 314: Lachs en Croute
7 Min.Ab 6
Stressfreie Weihnachten? Jawohl. Und zwar mit gefülltem Lachsfilet in Blätterteig zur Vollendung gebacken. Das gibt es heuer bei mir zu Weihnachten. Eines der Rezepte aus der Strecke über ein entspanntes Weihnachtsfest aus dem neuen Magazin MARTINA - Mein Kochsalon.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm