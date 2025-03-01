Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 317: Kleine Blätterteigpasteten
7 Min.Ab 6
Hors d¿oevre sind sind noch ganz meine Sache, zu kleinteiliges Herumgefitzle, das dann in einem Bissen weg ist. Daher hier mein Rezept für Faule: knusprige Blätterteigpasteten mit Ziegenkäse und Mangochutney gefüllt.
