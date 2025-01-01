Steak Diane mit RosmarinerdäpfelnJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 39: Steak Diane mit Rosmarinerdäpfeln
8 Min.Ab 6
Ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin alter Kochbücher. Nicht nur die Rezepte sind spannend, auch die Geschichten, die dahinterstecken. Im familiären Kochbuch meiner Schwiegermutter kommt beispielsweise kein Rezept ohne Unmengen von Schlagobers, Butter, Parmesan und Bechamel aus. Steak Diane wurde in den 1920er-Jahren in New York erfunden, das Flambieren am Tisch war damals stark en vogue.
