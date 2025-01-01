Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Paprizierte Krautsuppe mit Erdäpfelschmarrn-Crostini

just cookingStaffel 1Folge 40
Paprizierte Krautsuppe mit Erdäpfelschmarrn-Crostini

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 40: Paprizierte Krautsuppe mit Erdäpfelschmarrn-Crostini

11 Min.Ab 6

Jahrelang hechelte ich meinen guten Vorsätzen - jedes Jahr dasselbe: mehr Sport und drei Kilo weniger - mit der magischen Krautsuppe hinterher. Am ersten Tag noch motiviert, am zweiten Tag gegraust, am dritten verzweifelt. Mit dieser Krautsuppe würde ich länger durchhalten, immerhin stammt sie von Drei-Haubenkoch Paul Ivic. Bei dem Erdäpfelschmarrenbrot haben die Vorsätze allerdings keine Chance.

