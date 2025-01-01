Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Osterhasen-Kuchen

just cookingStaffel 1Folge 57
Osterhasen-Kuchen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 57: Osterhasen-Kuchen

10 Min.Ab 6

Ich verstecke leidenschaftlich gerne Ostereier, manchmal sogar so, dass man sie erst Monate später findet. Das wird bei diesem Kuchen nicht der Fall sein, denn seine Masse ist saftig und ganz nach klassischer Marmor-Manier, allerdings nicht wild durcheinander gemischt - als Überraschung kommt beim Anschneiden ein Schoko-Osterei zum Vorschein. Das Ganze funktioniert auch sehr gut mit anderen Formen.

