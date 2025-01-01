Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Schwarzbeernocken

just cookingStaffel 1Folge 67
Schwarzbeernocken

Folge 67: Schwarzbeernocken

6 Min.Ab 6

Mancher Geschmack fährt im Hirn ein wie gute Musik, um für immer dort zu bleiben. Bei Haubenkoch Andreas Döllerer sind es Schwarzbeernocken mit den kleinen im Wald gesammelten Beeren in Kombination mit Mehl, Milch und Zucker, die es beim Sommerbesuch auf dem Bauernhof seiner Großeltern im Pinzgau gab. Die herbe Süße der Beeren, das Karamell von Milch und Zucker. Die Beeren färbten die Zähne blau und weil die Familie unter sich war, war das allen herzlich egal. Dennoch ein kleiner Tipp: frisch aufgeschnittene Zitrone hilft gegen das Blau.

