Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Geschmorte Schweinsbackerl mit Karfiolpüree

just cookingStaffel 1Folge 74
Geschmorte Schweinsbackerl mit Karfiolpüree

Geschmorte Schweinsbackerl mit KarfiolpüreeJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 74: Geschmorte Schweinsbackerl mit Karfiolpüree

9 Min.Ab 6

Jetzt ist wieder die richtige Zeit, um den Schmortopf aus den billigen Reihen im Küchenschrank nach vorne zu holen. Das Schöne am Schmoren ist für mich, dass ich nichts mehr damit zu tun habe, sobald das Ganze im Topf ist. Und dass es keine edlen, sprich: teuren, Teile sein müssen, sehr gute Fleischqualität vorausgesetzt. Über mehrere Stunden wird aus verhältnismäßig günstigem Fleisch eine wahre Delikatesse. Wie hier die Schweinsbackerl von Martin Weiler (Gasthaus Weiler in Laa an der Thaya), der uns die wichtigsten Tipps zum Schmoren verrät.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen