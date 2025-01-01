Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 76: Marillenmarmelade - Teil 1
8 Min.Ab 6
Was steht nun am Anfang jedweder Marillenmarmelade? Richtig: Die Marillenernte, die mich in diesem Falle in das Mutterland aller Marillen geführt hat. Inmitten der Wachau habe ich mich auf die Spur der perfekten Marille für die perfekte Marillenmarmelade (eher flüssig) gemacht.
