Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 78: Veltliner Brotsuppe
8 Min.Ab 6
Die Italiener haben die cucina povera zur Königsdisziplin erhoben. Doch wir können es auch, zeigt Schriftstellerin Eva Rossmann eindrücklich: mit altbackenem Joseph-Brot und Grünem Veltliner kocht sie eine Suppe, die als reine Restlverwertung degradiert würde.
