Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Knusprig gebratener Zander auf Erdäpfelgulasch

just cookingStaffel 1Folge 84
Knusprig gebratener Zander auf Erdäpfelgulasch

Knusprig gebratener Zander auf ErdäpfelgulaschJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 84: Knusprig gebratener Zander auf Erdäpfelgulasch

9 Min.Ab 6

Ein Erdäpfelgulasch ist für mich eigentlich schon eine Hauptspeise, vor allem, wenn es draußen kalt und grauslich ist. Adi Bittermann ist wieder zu Besuch im Kochsalon und zeigt mir nachdrücklich, wie wichtig der richtige Partner ist. Nicht nur im Leben, sondern auch am Teller. Denn das Erdäpfelgulasch beginnt mit einem kross gebratenem Stück Zander erst so richtig zu glänzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen