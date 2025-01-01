Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Hirschragout mit Kräuternockerln

just cookingStaffel 1Folge 86
Hirschragout mit Kräuternockerln

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 86: Hirschragout mit Kräuternockerln

8 Min.Ab 6

Ich habe schon immer gerne Wild gegessen, doch lange war die Unsicherheit größer als die Motivation, es selbst zu probieren. Dabei braucht es nicht viel, um ein köstliches Wildgericht zu kochen. Dieses Hirschragout zum Beispiel ist völlig unkompliziert und entwickelt sich mit der Zeit kräftig, dicht und mürbe. Um Restzweifel zu beseitigen, habe ich mir Werner Oppitz aus Eggenburg eingeladen.

