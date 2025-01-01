Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 91: Kürbisgulasch
Das Gute am Gulasch ist, dass es einfach zu machen ist, sich unkompliziert aufwärmen lässt und dass es einfach gut schmeckt. Das Nachteilranking ist sehr persönlich geprägt - weil mein Mann beschwert sich über den Geruch, mein Sohn bekommt Bauchweh von den vielen Zwiebeln und der Tochter ist das Ganze zu schwer. Die Lösung: Kürbisgulasch als vegetarische Version eines heißgeliebten Klassikers.
