Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 92: Milchrahmauflauf
9 Min.Ab 6
Die Grand dame der österreichischen Küche zu Gast im Kochsalon: Lisl Wagner-Bacher war der erste „Koch des Jahres“ von Gault&Millau und hat das Landhaus Bacher in der Wachau mit ihrer Küche nachdrücklich geprägt. Heute gibt sie im Kochsalon eines ihrer erfolgreichsten Rezepte preis: Milchrahmauflauf, ein Gericht, das auch wir zusammenbringen. Und Standing Ovations ernten.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm