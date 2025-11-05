Meine Bewunderung gilt... - Kabarettstars und ihre IkonenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Meine Bewunderung gilt... - Kabarettstars und ihre Ikonen
Von Maxi Böhm bis Cissy Kraner, von Karl Farkas bis Helmut Qualtinger: Die Giganten des österreichischen Kabaretts sind Vorbilder für zahlreiche aktuelle Stars der Kleinkunst. Einige der beliebtesten Kabarettisten und Kabarettistinnen des Landes greifen diese Quellen der Inspiration wieder auf und präsentieren ihre großen Idole, spielen deren beste Stand-ups und heben unbekannte Schätze des ORF-Archivs aus. Zum Auftakt mit Andreas Vitásek, Angelika Niedetzky, Herbert Steinböck und Nadja Maleh. Andreas Vitásek widmet sich der Kabarettlegende schlechthin: Helmut Qualtinger. Mit der von ihm und Carl Merz geschaffenen Kunstfigur „Herr Karl“, eine bewährte Navigationshilfe bei der Suche nach der österreichischen Seele, debütiert Vitásek bei „Meine Bewunderung gilt…“ mit einem Klassiker der heimischen Kleinkunstszene – und beweist: die Zeiten mögen sich ändern, doch manches bleibt. Nadja Maleh widmet sich einem der lustigsten Publikumslieblinge des Landes: Michael Niavarani. Satire mit feiner Klinge, dafür steht Alfred Dorfer – und das imponiert Angelika Niedetzky, die sich mit seinen großen Bühnenwerken auseinandersetzt. Und Herbert Steinböck hat sich ebenfalls ein besonderes Vorbild ausgesucht: Loriot. Mehr Lametta gibt es auch am Schluss, den die Stars spielen zum Finale noch eine ganz besondere Ensemble-Nummer! Bildquelle: ORF/Hans Leitner
