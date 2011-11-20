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Meine Frau, die Wildnis und ich

Waldbrand in Louisiana

DMAXFolge vom 20.11.2011
Waldbrand in Louisiana

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Meine Frau, die Wildnis und ich

Folge vom 20.11.2011: Waldbrand in Louisiana

44 Min.Folge vom 20.11.2011Ab 12

Entweder du springst oder wir verbrennen uns den Hintern! Wie es aussieht hat Mykels Ehefrau Ruth den Ernst der Lage nicht erkannt. Doch ihr Gatte weiß es zum Glück besser. Das Paar wurde im Nordwesten Louisianas von einem Waldbrand überrascht und ist inzwischen von Flammen umzingelt. Da kann der ehemalige Soldat einer Spezialeinheit auf das empfindliche Näschen seiner Frau beim besten Willen keine Rücksicht nehmen: Es geht mit Vollgas ins faulige, stinkende Sumpfwasser - ob Ruth will oder nicht. Anschließend richtet sich das Ehepaar mit Schaufel und Axt eine Art "Sicherheitszone" ein und legt ein Gegenfeuer, denn nur so können die zwei der drohenden Gefahr entkommen.

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