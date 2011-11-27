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Meine Frau, die Wildnis und ich

Alptraum auf den Bahamas

DMAXFolge vom 27.11.2011
Alptraum auf den Bahamas

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Meine Frau, die Wildnis und ich

Folge vom 27.11.2011: Alptraum auf den Bahamas

44 Min.Folge vom 27.11.2011Ab 12

Die Muskeln schmerzen, der Nacken ist total verspannt - Mykels Ehefrau Ruth hat eine üble Nacht hinter sich und dementsprechend schlechte Laune. Das Survival-Ehepaar ist auf einer einsamen Insel im Nordatlantik gestrandet und musste zum Schlafen auf ...

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