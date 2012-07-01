Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 01.07.2012: Alaskas Gletschergipfel
45 Min.Folge vom 01.07.2012Ab 6
Ein Königreich für eine Heizdecke! Ruth hat in Alaska keine Augen für das herrliche Panorama, denn ihr ist bitterkalt. Noch so ein Extrem-Urlaub und Mykels Ehefrau reicht die Scheidung ein. Doch noch ist es nicht so weit, und in der Wildnis des ...
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Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.