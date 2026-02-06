Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 11: Gabirus Auftritt
23 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Gabiru, ein Vertreter der Echsenmenschen, reist durch den Jura-Wald, um Goblins für den Kampf gegen die Orks zu rekrutieren. Als er in Rimurus Dorf ankommt, erwartet er auch dort, dass man sich ihm anschließt. Doch Ranga fordert, dass sich der Fremde erst im Duell gegen Gobta beweist ...
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN