Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Sand im Getriebe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 12vom 06.02.2026
Sand im Getriebe

Sand im GetriebeJetzt kostenlos streamen

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 12: Sand im Getriebe

23 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Die Armee der Orks rückt immer weiter voran. Die Dryade Tryney wendet sich deshalb an Rimuru, da sie möchte, dass er den Jura-Wald gegen die Feinde verteidigt und den Orklord tötet. Für dieses Unterfangen braucht der Schleim weitere Verbündete und wendet sich an den Anführer der Echsenmenschen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
ProSieben MAXX
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen