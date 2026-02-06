Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 12: Sand im Getriebe
23 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Die Armee der Orks rückt immer weiter voran. Die Dryade Tryney wendet sich deshalb an Rimuru, da sie möchte, dass er den Jura-Wald gegen die Feinde verteidigt und den Orklord tötet. Für dieses Unterfangen braucht der Schleim weitere Verbündete und wendet sich an den Anführer der Echsenmenschen.
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN