Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 2: Das Treffen mit den Goblins
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Satoru und Veldora schließen sich zusammen, um gemeinsam aus der Höhle zu entkommen. Mithilfe seiner Fähigkeiten kann Satoru den Sturmdrachen in sich aufnehmen und somit das Siegel, das ihn seit 300 Jahren gefangen hält, durchbrechen. In der Außenwelt wartet jedoch bereits die nächste Herausforderung auf den Schleim, der sich von nun an Rimuru nennt.
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN