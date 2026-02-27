Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 21: Shizus Schüler
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Rimuru ist in Burmunds angekommen, um Shizus ehemalige Schüler zu unterrichten. In einem Probekampf möchte er die Kinder und deren Fähigkeiten besser kennenlernen.
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
