Im Königreich der ZwergeJetzt kostenlos streamen
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 4: Im Königreich der Zwerge
23 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Rimuru und die Goblins machen sich auf den Weg ins Königreich der Zwerge. Für die Weiterentwicklung ihrer eigenen Zivilisation benötigen sie dringend Unterstützung und Wissen, was sie in Dwargon finden wollen. Doch bevor sie die Stadt überhaupt betreten können, geraten Rimuru und Gobta in ein Gefecht und landen im Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN