Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Shizu

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 24.01.2026
Shizu

ShizuJetzt kostenlos streamen

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 6: Shizu

23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Eine Frau namens Shizu schließt sich Ellen, Cabal und Gido an, um den Jura-Wald zu durchkreuzen. Als die Gruppe auf Rimuru trifft, stellt dieser fest, dass Shizu die mysteriöse Seelenverwandte ist, die ihm vorhergesagt wurde.

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
ProSieben MAXX
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

