Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 6: Shizu
23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Eine Frau namens Shizu schließt sich Ellen, Cabal und Gido an, um den Jura-Wald zu durchkreuzen. Als die Gruppe auf Rimuru trifft, stellt dieser fest, dass Shizu die mysteriöse Seelenverwandte ist, die ihm vorhergesagt wurde.
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN