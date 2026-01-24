Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 24.01.2026
Folge 7: Die Herrscherin der Flammen

23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Shizu befindet sich mit ihren Weggefährten noch immer im Dorf der Goblins. Doch in ihren Träumen wird sie von ihrer dunklen Vergangenheit heimgesucht. Der Dämonenkönig Leon Cromwell hat sie einst aus der echten Welt zu sich gerufen und den Elementargeist Ifrit in ihren Körper verpflanzt. Dieser kann nun jeden Moment die Kontrolle über Shizu erlangen ...

