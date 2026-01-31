Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 9: Angriff der Oger
23 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Die Goblins sind dabei, ihr Dorf nach der Zerstörung durch Ifrit wieder aufzubauen. Rimuru testet derweil seine neuen Fähigkeiten, die er durch die Absorption von Shizu gewonnen hat. Er kann sich nun in einen Menschen verwandeln und Doppelgänger von sich selbst erstellen. Als eine Gruppe von Ogern angreift, wird die Idylle im Dorf jäh unterbrochen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN