Melissa Naschenweng - Die Senkrechtstarterin im Porträt
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Melissa Naschenweng - Die Senkrechtstarterin im Porträt
Schlagerstar Melissa Naschenweng gibt Einblicke in ihre zwei Welten: Die Welt der rockigen Konzertbühne und die ihrer Heimat, dem idyllischen Kärntner Lesachtal. Die junge Musikerin wuchs in dieser unverwechselbaren Kulturlandschaft am Bauernhof auf und sang dort im Kirchenchor. Das war der Beginn einer steilen Karriere, die sie bisher zu Mehrfach-Platin und zu vier Amadeus Music Awards geführt hat. Familie und Freunde waren und sind auf ihrem Weg wichtige Begleiter.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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