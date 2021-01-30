Zum Inhalt springenBarrierefrei
Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

Menschen und Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

ORF III
Staffel 1
Folge 411
vom 30.01.2021
Menschen und Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

Menschen und Mächte: Anne Franks Wiener StiefschwesterJetzt kostenlos streamen

Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

Folge 411: Menschen und Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

52 Min.
Folge vom 30.01.2021

Eva Geiringer wird 1929 in Wien, Anne Frank im selben Jahr in Frankfurt geboren. Beide Mädchen fliehen mit ihren Familien vor der Verfolgung der Nationalsozialisten nach Amsterdam. Familie Frank lebt dort seit 1934 am Merwedeplein, einem kleinen Platz im Süden Amsterdams. Familie Geiringer zieht 1940 gegenüber ein, am Merwedeplein 46. Hier begegnen sich die beiden Mädchen zum ersten Mal. Bildquelle: Eva Schloss

Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester
ORF III
Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester

