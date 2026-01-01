Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher
Österreich ist nicht nur das "Land der Berge", sondern auch das "Land der Alpinisten". Von Everest-Besteiger Peter Habeler bis zu Gerlinde Kaltenbrunner, die alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff erklomm, prägten einige Bergsteiger weltweite Alpingeschichte. Andere, wie Sepp Forcher, teilten ihre ganz persönliche Verbindung zu den Bergen.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs