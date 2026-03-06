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Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher
Folge 2: Menschen und ihre Berge: Gerlinde Kaltenbrunner und die Frauen am Berg
45 Min.Folge vom 06.03.2026
Gerlinde Kaltenbrunner zählt zu den bekanntesten österreichischen Bergsteigerinnen – sie hat alle 14 Achttausender bestiegen. Ihre Erfolge haben wesentlich dazu beigetragen, Leistungen von Frauen im männerdominierten Bergsport anzuerkennen. Lange Zeit wurden Bergsteigerinnen eher abgewertet und mit patriarchalen Vorurteilen konfrontiert – denn die Gesellschaft schrieb ihnen vor allem die Mutterrolle zu. Auch Ines Papert betont als alleinerziehende Mutter, dass Selbstverwirklichung und Familie vereinbar sind: "Kein Kind der Welt braucht rund um die Uhr seine Mutter". Bildquelle: ORF/ipFilm/Archiv Ingrid Rungaldier
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