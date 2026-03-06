Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher

Menschen und ihre Berge: Gerlinde Kaltenbrunner und die Frauen am Berg

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 06.03.2026
Menschen und ihre Berge: Gerlinde Kaltenbrunner und die Frauen am Berg

Menschen und ihre Berge: Gerlinde Kaltenbrunner und die Frauen am BergJetzt kostenlos streamen

Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher

Folge 2: Menschen und ihre Berge: Gerlinde Kaltenbrunner und die Frauen am Berg

45 Min.Folge vom 06.03.2026

Gerlinde Kaltenbrunner zählt zu den bekanntesten österreichischen Bergsteigerinnen – sie hat alle 14 Achttausender bestiegen. Ihre Erfolge haben wesentlich dazu beigetragen, Leistungen von Frauen im männerdominierten Bergsport anzuerkennen. Lange Zeit wurden Bergsteigerinnen eher abgewertet und mit patriarchalen Vorurteilen konfrontiert – denn die Gesellschaft schrieb ihnen vor allem die Mutterrolle zu. Auch Ines Papert betont als alleinerziehende Mutter, dass Selbstverwirklichung und Familie vereinbar sind: "Kein Kind der Welt braucht rund um die Uhr seine Mutter". Bildquelle: ORF/ipFilm/Archiv Ingrid Rungaldier

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher
ORF III
Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher

Menschen und ihre Berge: Sepp Forcher

Alle 1 Staffeln und Folgen