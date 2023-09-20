Menschen & Mächte: Die zweite Reihe der MachtJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 20.09.2023: Menschen & Mächte: Die zweite Reihe der Macht
50 Min.Folge vom 20.09.2023
Sie stehen nie im Rampenlicht – und lenkten doch die Politik im Hintergrund: Sprecherinnen, Spin-Doktoren und Kabinettsmitarbeiter prägten nicht nur politische Entscheidungen, sondern oft auch ihre eigenen Karrieren. Die Arbeit hinter den Kulissen galt lange als eines der effektivsten Karriere-Sprungbretter. Für die Menschen & Mächte-Dokumentation "Die zweite Reihe der Macht" sprach Fritz Dittlbacher (ORF) mit Schlüsselfiguren dieses Machtspiels – darunter Gerald Fleischmann ("Mister Message Control"), Kanzlersprecher Daniel Kosak, FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth, Werner Koglers Kommunikationschefin Theresa Vonach und Stefan Petzner, einst enger Vertrauter Jörg Haiders. Bildquelle: ORF/ORF/Hannes Drapal
Altersfreigabe:
0