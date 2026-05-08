Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Merci Cherie - Österreich und der Songcontest

Merci Chérie - Österreich und der Song Contest

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 08.05.2026
Merci Chérie - Österreich und der Song Contest

Merci Chérie - Österreich und der Song ContestJetzt kostenlos streamen

Merci Cherie - Österreich und der Songcontest

Folge 3: Merci Chérie - Österreich und der Song Contest

45 Min.Folge vom 08.05.2026

Am 5. März 1966 gewann Udo Jürgens mit "Merci Chérie" den Eurovision Song Contest für Österreich. Mit seltenen Archivaufnahmen, spannenden ESC-Anekdoten und Erinnerungen von Stars wie Dagmar Koller oder Peter Kraus zeigt die Dokumentation den Aufstieg einer Musiklegende zur internationalen Ikone. Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Merci Cherie - Österreich und der Songcontest
ORF III
Merci Cherie - Österreich und der Songcontest

Merci Cherie - Österreich und der Songcontest

Alle 1 Staffeln und Folgen