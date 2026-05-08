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Merci Cherie - Österreich und der Songcontest
Folge 3: Merci Chérie - Österreich und der Song Contest
45 Min.Folge vom 08.05.2026
Am 5. März 1966 gewann Udo Jürgens mit "Merci Chérie" den Eurovision Song Contest für Österreich. Mit seltenen Archivaufnahmen, spannenden ESC-Anekdoten und Erinnerungen von Stars wie Dagmar Koller oder Peter Kraus zeigt die Dokumentation den Aufstieg einer Musiklegende zur internationalen Ikone. Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film/
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Merci Cherie - Österreich und der Songcontest
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