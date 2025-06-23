Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYN am Montag

MERYN am Montag: Leben mit Tinnitus

ORF IIIStaffel 1Folge 53vom 23.06.2025
MERYN am Montag: Leben mit Tinnitus

MERYN am Montag

Folge 53: MERYN am Montag: Leben mit Tinnitus

29 Min.Folge vom 23.06.2025

Ein ständiges Pfeifen, Heulen, Rauschen oder Klingeln in den Ohren – Tinnitus kann sich auf ganz unterschiedliche Weise äußern. Schätzungen zufolge sind zwischen 800.000 und einer Million Menschen in Österreich davon betroffen. Eine von ihnen ist die ehemalige Radio- und Fernsehmoderatorin Martina Kaiser. Seit über 25 Jahren lebt sie mit einem Tinnitus. Im Gespräch mit Moderator Siegfried Meryn schildert sie, wie es dazu kam, welche Erfahrungen sie im Laufe der Jahre gemacht hat und was ihr schließlich geholfen hat.

