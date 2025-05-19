MERYN am Montag: Masern - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
Die Masernzahlen in Österreich brechen im Moment alle Rekorde der letzten 20 Jahre. Die Hauptursache liegt in der niedrigen Durchimpfungsrate der gesamten Bevölkerung. Masern sind weit mehr als nur ein harmloser Kinderinfekt. Verlauf, Auslöser und Folgen variieren individuell – die Auswirkungen reichen von anhaltender Schwäche über Atemwegsinfektionen bis hin zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Entzündungen des Gehirns. Besonders beunruhigend: Masern sind hoch ansteckend – schon der Kontakt mit einer infizierten Person kann genügen, um sich anzustecken. Wie verhält man sich bei den Masern richtig? Wie werden sie behandelt? Und warum steigt die Anzahl der Hospitalisierungen kontinuierlich an? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Lukas Weseslindtner, Facharzt für Virologie an der MedUni Wien und Leiter des Referenzlabors für Masern, Mumps, Röteln, in MERYN am Montag.
