Das Internet war einst ein Ort des Austauschs, heute prägen jedoch unerreichbare Schönheitsideale die sozialen Medien. Beauty-Filter, Photoshop und inszenierte Körperbilder erzeugen Druck: Viele empfinden ihr Gesicht als nicht straff genug oder ihren Körper als zu wenig schlank. Studien warnen vor den Folgen – besonders junge Menschen sind gefährdet. Essstörungen, ein verzerrtes Selbstbild und geringes Selbstwertgefühl nehmen zu. Wie gelingt ein realistischeres Selbstbild ohne Filter und ständigen Vergleich? Darüber spricht Siegfried Meryn mit Artur Worseg (Plastische Chirurgie), Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner und Influencerin Laura Zöhrer.

