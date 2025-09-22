Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Mut zum Reden - mentale Gesundheit als Lebensmittel

ORF III, Staffel 1, Folge 20, vom 22.09.2025
MERYNS sprechzimmer: Mut zum Reden - mentale Gesundheit als Lebensmittel

MERYNS sprechzimmer: Mut zum Reden - mentale Gesundheit als LebensmittelJetzt kostenlos streamen

MERYNS Sprechzimmer

Folge 20: MERYNS sprechzimmer: Mut zum Reden - mentale Gesundheit als Lebensmittel

46 Min.Folge vom 22.09.2025

In unserer Gesellschaft zählt oft nur die lächelnde Maske der Perfektion - doch hinter manchen Gesichtern verbergen sich schwere Lasten. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren - jeder kann mit psychischen Belastungen konfrontiert sein. Der Druck, perfekt zu sein, die Angst vor der Zukunft - diese Herausforderungen betreffen alle Altersgruppen und können tief in die Seele greifen. In Meryns Sprechzimmer reden wir offen über die drängendsten Themen unserer Zeit: Mobbing, Essstörungen, Depressionen, Ängste und sogar Suizidalität. Unsere Gäste, Expertinnen, Betroffene und Angehörige, teilen ihre Erfahrungen und geben Einblicke in die vielfältigen Herausforderungen, denen Menschen jeden Alters begegnen. Doch es geht nicht nur um Aufklärung, es geht auch ums Mut machen und praktische Tipps: Übungen, Routinen und Impulse, die im Alltag helfen können - egal ob bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen. Außerdem geben wir wertvolle Tipps für Eltern, Lehrer, Pflegekräfte und alle, die Menschen begleiten - damit mentale Gesundheit so selbstverständlich wird wie Körperhygiene. Denn: Eine Gesellschaft, in der psychische Gesundheit offen angesprochen und unterstützt wird, ist eine stärkere Gesellschaft. Siegfried Meryn diskutiert dazu in MERYNS sprechzimmer zusammen mit: Christina Dietscher, Leiterin der Abteilung für nicht übertragbare Erkrankungen, psychische Gesundheit und Altersmedizin im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Barbara Haid, Präsidentin des Verbandes der österreichischen Psychotherapeutinnen sowie Golli Marboe, Initiator der "Mental Health Days", Medienexperte und Buchautor.

