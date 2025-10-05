Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Allheilmittel Abnehmspritze - schlank ohne Nebenwirkungen?

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 05.10.2025
46 Min.Folge vom 05.10.2025

In der Sendung wurde ein detaillierter Blick auf die damaligen Entwicklungen rund um Ozempic und ähnliche Medikamente sowie deren Einsatz als Abnehmspritze geworfen. Siegfried Meryn diskutierte darüber mit Florian Kiefer, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechsel, Simone Parzer, Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, sowie Klaus Haslinger, Adipositas-Patient. Bildquelle: ORF/ORF III

