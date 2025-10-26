MERYNS sprechzimmer: Impfen - Nein, danke!Jetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 22: MERYNS sprechzimmer: Impfen - Nein, danke!
Seit der Coronapolitik sind die Impfraten in Österreich spürbar gesunken. Besonders bei Standardimpfungen wie Masern, Mumps oder Diphtherie zeigen sich rückläufige Trends. Experten führen dies auf ein wachsendes Misstrauen gegenüber staatlichen Gesundheitsmaßnahmen, eine zunehmende Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie und die anhaltenden Debatten über die Corona-Impfung zurück. Während Impfgegner betonen, dass jeder selbst über seinen Körper entscheiden sollte, warnen Mediziner vor den Folgen: Sinkende Impfraten könnten zu neuen Krankheitsausbrüchen führen, die eigentlich vermeidbar wären. Doch viele Österreicher stehen der Impfung mittlerweile skeptisch gegenüber. Siegfried Meryn diskutiert dazu mit folgenden Gästen: Daniela Kohlfürst, Ärztin an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz sowie Mitglied im Nationalen Impfgremium, Susanne Rabady, Ärztin für Allgemeinmedizin und Daniela Angetter-Pfeiffer, Medizinhistorikerin, Österreichische Akademie der Wissenschaften.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick