MERYNS sprechzimmer: Weihnachtsgans oder Tofubraten - Genuss ohne Reue?Jetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 24: MERYNS sprechzimmer: Weihnachtsgans oder Tofubraten - Genuss ohne Reue?
47 Min.Folge vom 30.11.2025
Die Festtage stehen vor der Tür - Kekse, Karpfen, Gans und vielleicht ein Glaserl Punsch - in der Weihnachtszeit darf's bei vielen ruhig ein bisschen mehr sein. Vor allem über die Feiertage gehört für viele gutes Essen einfach dazu. Zwischen den vielen Einladungen, Kekstellern und Festmenüs taucht aber jedes Jahr dieselbe Frage auf: Wie viel Genuss ist noch gesund? Siegfried Meryn diskutiert dazu in MERYNS sprechzimmer mit folgenden Gästen: Isabel Bersenkowitsch, Diätologin und Ernährungsberaterin, Christine Tretter, Fachärztin für Psychiatrie und Ernährungsmedizin sowie Werner Gruber, Physiker
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MERYNS Sprechzimmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0