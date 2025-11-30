Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 24vom 30.11.2025
47 Min.Folge vom 30.11.2025

Die Festtage stehen vor der Tür - Kekse, Karpfen, Gans und vielleicht ein Glaserl Punsch - in der Weihnachtszeit darf's bei vielen ruhig ein bisschen mehr sein. Vor allem über die Feiertage gehört für viele gutes Essen einfach dazu. Zwischen den vielen Einladungen, Kekstellern und Festmenüs taucht aber jedes Jahr dieselbe Frage auf: Wie viel Genuss ist noch gesund? Siegfried Meryn diskutiert dazu in MERYNS sprechzimmer mit folgenden Gästen: Isabel Bersenkowitsch, Diätologin und Ernährungsberaterin, Christine Tretter, Fachärztin für Psychiatrie und Ernährungsmedizin sowie Werner Gruber, Physiker

