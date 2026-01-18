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MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Endlich Nichtraucher?

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 18.01.2026
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Folge 25: MERYNS sprechzimmer: Endlich Nichtraucher?

43 Min.Folge vom 18.01.2026

Der Jahreswechsel ist für viele der ideale Zeitpunkt, um alte Gewohnheiten abzulegen - und gerade der Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, steht bei vielen Raucherinnen und Rauchern ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze. Doch wie kann man die Motivation über die ersten Wochen des neuen Jahres hinaus aufrechterhalten? Und welche Strategien können dabei helfen? Siegfried Meryn diskutierte dazu mit folgenden Gästen: Gabriele Fischer (Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie), Arschang Valipour (Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin) sowie Christoph Fälbl (Kabarettist und Raucher). Bildquelle: ORF

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