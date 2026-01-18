MERYNS sprechzimmer: Endlich Nichtraucher?Jetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 25: MERYNS sprechzimmer: Endlich Nichtraucher?
43 Min.Folge vom 18.01.2026
Der Jahreswechsel ist für viele der ideale Zeitpunkt, um alte Gewohnheiten abzulegen - und gerade der Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, steht bei vielen Raucherinnen und Rauchern ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze. Doch wie kann man die Motivation über die ersten Wochen des neuen Jahres hinaus aufrechterhalten? Und welche Strategien können dabei helfen? Siegfried Meryn diskutierte dazu mit folgenden Gästen: Gabriele Fischer (Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie), Arschang Valipour (Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin) sowie Christoph Fälbl (Kabarettist und Raucher). Bildquelle: ORF
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