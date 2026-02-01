Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYNS sprechzimmer: Kur oder Reha - wer profitiert, wer zahlt?

ORF III
Folge 26
vom 01.02.2026
46 Min.
Folge vom 01.02.2026

Wenn Ruhe nicht reicht, helfen Kur und Rehabilitation gezielt beim Gesundbleiben oder Genesungsprozess. Österreich bietet mit rund 150 Einrichtungen ein dichtes Netz – doch was bringen diese Aufenthalte wirklich und für wen? Siegfried Meryn diskutiert dazu mit folgenden Gästen: -Monika Mustak-Blagusz, Chefärztin der Pensionsversicherung -Richard Crevenna, Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation -Viktoria Stein, Gesundheitsökonomin und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Public Health Bildquelle: ORF/ORF III

