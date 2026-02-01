MERYNS sprechzimmer: Kur oder Reha - wer profitiert, wer zahlt?Jetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 26: MERYNS sprechzimmer: Kur oder Reha - wer profitiert, wer zahlt?
46 Min.Folge vom 01.02.2026
Wenn Ruhe nicht reicht, helfen Kur und Rehabilitation gezielt beim Gesundbleiben oder Genesungsprozess. Österreich bietet mit rund 150 Einrichtungen ein dichtes Netz – doch was bringen diese Aufenthalte wirklich und für wen? Siegfried Meryn diskutiert dazu mit folgenden Gästen: -Monika Mustak-Blagusz, Chefärztin der Pensionsversicherung -Richard Crevenna, Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation -Viktoria Stein, Gesundheitsökonomin und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Public Health Bildquelle: ORF/ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MERYNS Sprechzimmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0