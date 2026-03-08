MERYNS sprechzimmer: Fasten - welche Kur passt zu mir?Jetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 28: MERYNS sprechzimmer: Fasten - welche Kur passt zu mir?
46 Min.Folge vom 08.03.2026
Viele Menschen in Österreich wollen 2026 fasten. Im Mittelpunkt des Ziels stehen dabei meist Entgiftung, Gewichtsreduktion und mehr Wohlbefinden. Doch welche Fastenmethoden bringen tatsächlich etwas? Und wie hält man eine Fastenkur durch? Diese Fragen diskutierte Siegfried Meryn mit dem Mediziner Johannes Huber, der Fastentrainerin Christina Thomar und dem Molekularbiologen Slaven Stekovic. Bildquelle: ORF/ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MERYNS Sprechzimmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0