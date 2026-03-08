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MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Fasten - welche Kur passt zu mir?

ORF IIIStaffel 1Folge 28vom 08.03.2026
MERYNS sprechzimmer: Fasten - welche Kur passt zu mir?

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Folge 28: MERYNS sprechzimmer: Fasten - welche Kur passt zu mir?

46 Min.Folge vom 08.03.2026

Viele Menschen in Österreich wollen 2026 fasten. Im Mittelpunkt des Ziels stehen dabei meist Entgiftung, Gewichtsreduktion und mehr Wohlbefinden. Doch welche Fastenmethoden bringen tatsächlich etwas? Und wie hält man eine Fastenkur durch? Diese Fragen diskutierte Siegfried Meryn mit dem Mediziner Johannes Huber, der Fastentrainerin Christina Thomar und dem Molekularbiologen Slaven Stekovic. Bildquelle: ORF/ORF III

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