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MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Schilddrüsenerkrankungen: Hilft richtige Ernährung?

ORF IIIStaffel 1Folge 29vom 16.03.2026
MERYNS sprechzimmer: Schilddrüsenerkrankungen: Hilft richtige Ernährung?

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Folge 29: MERYNS sprechzimmer: Schilddrüsenerkrankungen: Hilft richtige Ernährung?

46 Min.Folge vom 16.03.2026

Weltweit leiden etwa 200 Millionen Menschen an Schilddrüsenerkrankungen – überwiegend Frauen. Zu typischen Symptomen zählen etwa Erschöpfung, Gewichtsschwankungen, Nervosität oder eine vergrößerte Schilddrüse. Bei Siegfried Meryn klärten Experten und Betroffene über Erkennung, Therapie und Ernährung auf. Bildquelle: ORF

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