MERYNS sprechzimmer: Schilddrüsenerkrankungen: Hilft richtige Ernährung?Jetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 29: MERYNS sprechzimmer: Schilddrüsenerkrankungen: Hilft richtige Ernährung?
46 Min.Folge vom 16.03.2026
Weltweit leiden etwa 200 Millionen Menschen an Schilddrüsenerkrankungen – überwiegend Frauen. Zu typischen Symptomen zählen etwa Erschöpfung, Gewichtsschwankungen, Nervosität oder eine vergrößerte Schilddrüse. Bei Siegfried Meryn klärten Experten und Betroffene über Erkennung, Therapie und Ernährung auf. Bildquelle: ORF
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